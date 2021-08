Am morgigen Montag wird es spannend für den FC Red Bull Salzburg, wenn um 12 Uhr in Nyon (SUI) die Auslosung für das Play-off in der Champions League stattfindet. Die möglichen Gegner für die Bullen stehen bereits fest: Der Sieger aus CFR 1907 Cluj (ROU) gegen BSC Young Boys (SUI); FK Crvena zvezda (SRB) gegen FC Sheriff Tiraspol (MDA); Malmö FF (SWE) gegen Rangers FC (SCO) und Brøndby IF (DEN) stehen zur Auswahl.

Mit zwei der möglichen sieben Gegner haben die Salzburger bereits negative Erfahrungen in der CL-Quali gemacht. Gegen FK Crvena zvezda (Roter Stern Belgrad) schieden die Bullen im August 2018 im Play-off aus.

Gegen Malmö aus Schweden setzte es für Salzburg gleich zweimal das Aus in der CL-Quali: 2014 schieden die Bullen im Play-off mit einem Gesamtscore von 2:4 aus, ehe ein Jahr später bereits in der 3. Runde gegen Malmö Schluss war.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images