Der WAC droht gegen den SK Sturm Graz in ein Debakel zu schlittern. Nach 45 Minuten steht es in der Bundesliga-Partie im Lavanttal 4:1 für die Gäste aus Graz. WAC-Keeper Manuel Kuttin unterlief beim Gegentreffer zum 1:3 ein folgenschwerer Patzer, als er aus seinem Tor herausgelaufen war und am Ball vorbeigeschlagen hatte. Jakob Jantscher musste nur mehr ins leere Tor einschieben >> Der Mega-Patzer im Video <<

Jakob Jantscher, der Nutznießer dieses Blackouts, liefert bis dato eine unfassbare Partie ab und war an allen vier Toren der Grazer beteiligt.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller