Sturm Graz feierte in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen klaren und hochverdienten 4:1-Auswärtssieg gegen den WAC. Die Grazer machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar und erzielten gegen defensiv schwache Kärntner drei Kopfballtore. Jakob Jantscher, der heute an allen vier Toren der Steirer beteiligt war, avancierte zum Mann des Spiels, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden.

WAC hadert mit Anfälligkeit bei Standards

„Wir haben in der Vorbereitung kein Gegentor nach einem Standard kassiert und heute drei in kurzer Zeit. Das erlebt man auch nicht alle Tage", haderte Robin Dutt im Interview mit Sky.

Auch Christopher Wernitznig sprach das Verhalten bei hohen Bällen an: „Wir haben drei Tore aus Standardsituationen bekommen – so kann man sich einfach nicht präsentieren gegen Sturm Graz, wo wir wissen, dass sie gute Standards schießen.“

„Es steht zweimal einer ganz allein. Dann ist es nicht mehr das Schwierigste für den Gegner, dass er einköpft. Wir haben eigentlich eine Manndeckung. Das war in diesem Fall nicht so", betonte Dominik Baumgartner, der den einzigen Treffer für die Wölfe markierte. „Natürlich war Sturm die bessere Mannschaft. Aber wir haben trotzdem drei Standardtore bekommen und ein sehr unglückliches Tor. Das heißt nicht, dass das Ergebnis so eindeutig war vom Spiel, wie es im Endeffekt ausschaut", fuhr Baumgartner fort.

Ilzer: "Es war ein rundes Bild und ein überragendes Fußballspiel in der ersten Halbzeit"

Große Freude hingegen herrschte bei Sturm-Trainer Christian Ilzer: „Ich bin sehr zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit war es eine grandiose Leistung. Es war ein rundes Bild und ein überragendes Fußballspiel in der ersten Halbzeit. In der zweiten, bis auf die ersten fünf Minuten, haben wir es dann souverän runtergespielt."

Über die Verletzung von Jakob Jantscher sagte Ilzer: „Ich habe ihn nach dem Spiel bei den Fans gesehen. Er hat eine blutige Schramme auf der Achillessehne. Es wird sicherheitshalber angesehen werden, aber wie ich ihn jetzt gesehen habe, denke ich, wird er fürs nächste Spiel wieder fit sein.“

Sturm-Kapitän Stefan Hierländer resümierte: „Die Freude ist sehr groß. Heute war der Sieg verdient, wir hätten zweite Hälfte noch mit mehr Nachdruck spielen können, aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.“

Über die heutige Leistung von Jakob Jantscher sagte Hierländer: „Wir brauchen einen Jantscher in so einer Form. Der Arnautovic hat einmal gesagt: Shampoo. Ich sage wieder Shampoo, vor der Leistung vom Jantscher.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL