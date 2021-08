Der FC Red Bull Salzburg bekommt es im UEFA Champions League Play-off mit dem dänischen Meister Bröndby IF zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Mittlerweile wurden auch die exakten Spieltermine festgelegt. Das Hinspiel steigt am Dienstag, den 17. August um 21 Uhr, in Salzburg. Das Rückspiel geht am Mittwoch, den 25. August um 21 Uhr in Dänemark über die Bühne.

Matthias Jaissle sagt zum Los: „Wir freuen uns riesig auf den Startschuss in die Champions League. Natürlich ist es unser Ziel, in die Gruppenphase zu kommen. Aber wir wissen, dass mit Bröndby ein sehr guter Gegner auf uns wartet. Das ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Auch für mich persönlich ist es ein spezielles Spiel. Ich hatte dort eine tolle und erfolgreiche Zeit und freue mich auf das Wiedersehen.“

Andreas Ulmer betont: „Endlich wissen wir, wer unser Gegner im Play-off ist, wissen, auf wen wir uns vorbereiten müssen. Bröndby ist dänischer Meister und ein Gegner, der uns in den beiden Spielen sicher alles abverlangen wird. Wir wollen unsere Champions League-Serie unbedingt fortsetzen und ein drittes Mal in die Gruppenphase.“

Rasmus Kristensen: „Für mich als Dänen ist das natürlich eine tolle Auslosung. Ich freue mich, wieder einmal in meiner Heimat spielen zu können. Aber ich schaue sehr viel dänischen Fußball und kenne die Mannschaft ein wenig. Sie haben eine tolle Saison gespielt und sind verdient Meister geworden. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns.“

von Ligaportal, Foto: Markus Berger/FC Red Bull Salzburg