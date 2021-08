Zwei Bundesliga-Spiele, vier Tore, ein Assist. Für Karim Adeyemi verlief der Saisonstart außerordentlich gut. Der 19-jährige Deutsche dürfte wohl wie sein Sturmpartner Benjamin Sesko eine große Karriere vor sich haben. Im Rahmen der Sendung "Die Abstauber" von Sky Sport Austria sprach der Youngster des FC Red Bull Salzburg über die aktuelle Situation.

„Also ich find die Truppe sehr geil. Es wird am Anfang oft geredet, dass die Mannschaft schlechter wird, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Die Mannschaft weiß was sie kann. Wir bekommen jedes Jahr neue Spieler und es läuft einfach jedes Jahr gut", sagt Adeyemi über den aktuellen Kader.

Als Kind hat der pfeilschnelle Offensivspieler für den FC Bayern gespielt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen: „Dazu kann ich nicht viel sagen. Das war vor 10 Jahren und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Mein Weg ist jetzt hier in Salzburg und was war das war, denn in die Vergangenheit sollte man nicht schauen.“

Über die Unterschiede zwischen Matthias Jaissle und Jesse Marsch sagt Adeyemi: „Konkret gibt es da nichts Grobes. Ich verstehe mich mit beiden super. Bei Jesse war es ebenso, dass als ich gekommen bin, hatte er schon seine Mannschaft. Da musste ich mir vor allem im Training meine Möglichkeiten erarbeiten. Jetzt ist es ein neues Jahr. Ich verstehe mich super mit dem Trainer und er sieht auch mein Potential, deswegen wurde ich auch in den letzten zwei Spielen eingesetzt.“

Für die nächsten Jahre habe er "keine konkreten Ziele. Es ist wichtig für mich, dass ich mich selbst weiterentwickeln kann und dass wir die Ziele als Mannschaft erreichen. Dann wird man sehen, wo mich der Weg hinführt. Ich bin bereit für alles und freue mich drauf.“

Am kommenden Mittwoch fordern die Bullen im Kracher-Testspiel den FC Barcelona. Über das kommende Duell gegen Yusuf Demir sagt der Salzburg-Stürmer: „Ich habe gesehen, dass er im letzten Spiel ein Tor gemacht hat - so einfach wird das gegen uns nicht.“

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images