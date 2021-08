Im Jänner 2020 kam Ercan Kara vom SV Horn zum SK Rapid Wien. Seither traf der 25-jährige Wiener 24 Mal und bereitete 13 Treffer vor. Seine Trefferquote und Spielweise weckte freilich bereits Begehrlichkeiten. So sei etwa Swansea an einer Verpflichtung interessiert gewesen. Ein Abgang kam bis dato aber noch nicht zustande.

Nunmehr versucht der SK Rapid, mit dem bulligen Stürmer, dessen Vertrag im Sommer 2022 endet, zu verlängern: "Wir wollten mit Ercan Kara schon seit Monaten verlängern. Wir haben ihm auch ein Vertragsangebot gemacht. Wir werden uns nach der Decke strecken und alles unternehmen, um mit ihm zu verlängern. Die Sache ist nicht einfach, aber das Bemühen kann man uns nicht absprechen", sagte Rapid-Sportchef Zoran Barisic bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria.

Sollte es zu einem Abgang kommen - auch Maximilian Ullmann zählt zu heißen Transferkandidaten, soll bei Arminia Bielefeld im Gespräch sein - wird Rapid am Transfermarkt aktiv werden: "Wir werden keinen Spieler unter Wert verkaufen. Das wollen wir auch nicht. Falls ein Spieler wechselt, werden wir am Transfermarkt aktiv. Falls wir es in eine europäische Gruppenphase schaffen, werden wir aktiv werden."

Vom aktuellen Kader ist Zoran Barisic aber überzeugt: "Wenn alle Spieler gesund und fit sind, dann bin ich absolut überzeugt vom Kader. Es kann sein, dass wir noch aktiv werden. Die Corona-Pandemie hat uns extrem getroffen, da ist es sehr wichtig mit Augenmaß zu wirtschaften. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht vorbei. Man glaubt es ist wieder Normalität. Wir befinden uns noch nicht dort, wo wir vor der Pandemie waren"

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie