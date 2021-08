Yusuf Demir sorgt beim FC Barcelona für Schlagzeilen: Im jüngsten Testspiel der Katalanen erzielte die Leihgabe des SK Rapid sein erstes Tor für den dreifachen Champions-League-Sieger und stand erneut in der Startelf. Sollte sich der FC Barcelona für den 18-Jährigen entscheiden und die Kaufoption ziehen, würde Rapid zehn Millionen Euro erhalten. Zoran Barisic, Sportchef der Hütteldorfer, sprach in der Sky-Sendung Talk und Tore über das Juwel.

Barisic: "Ich glaube an den Jungen und wünsche ihm, dass er sich dort durchsetzt"

Zoran Barisic über die Einsatzzeiten von Yusuf Demir bei Rapid: „Grundsätzlich hat Yusuf Demir zum Stamm gehört. Yusi ist ein Topspieler und hat uns immer frische Energie gebracht bei seinen Einwechslungen. Wichtig ist, dass der Trainer immer auf ihn gezählt hat, dass er ihn immer wieder eingesetzt hat. Yusuf hat immer wieder frischen Wind reingebracht in unser Spiel und hat das Spiel zu unseren Gunsten kippen lassen können. Er hat sehr viele tolle Momente gehabt und ist ein toller Fußballspieler. Ich bin schon sehr gespannt, wohin sein Weg führen wird.”

Auf die Frage, ob Rapid aus dem Demir-Deal finanziell mehr herausholen hätte können, wenn Demir Stammspieler gewesen wäre, antwortete der Rapid-Sportchef: „Wir sind ja kein Marketingverein. Man muss bedenken, Yusuf Demir hat mit 16 Jahren bereits sein Debüt gefeiert, ist immer wieder zu Einsätzen gekommen. Er war auch, was den Körper betrifft, noch nicht voll ausgewachsen, da muss man schon auch aufpassen auf so einen Spieler, der sehr gerne in Dribblings geht. Da muss man schon auch vorsichtig sein, was die Trainingsintensität und den Umfang betrifft. Natürlich ist er ein toller Spieler und natürlich hat er auch Defizite, vor allem im Spiel gegen den Ball, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Für uns war wichtig, dass man ihn immer eintauschen konnte. Er hat das Bild des Spiels auch immer wieder komplett verändern können. Warten wir ab, wie er sich weiterentwickeln kann. Wir hoffen natürlich, dass es in die positive Richtung geht. Ich glaube an den Jungen und wünsche ihm, dass er sich dort durchsetzt."

Der Deal mit dem FC Barcelona sei "für alle Seiten das Beste, was wir herausholen konnten. Sowohl für Barcelona, als auch für uns. Yusi wollte unbedingt zu Barcelona, es war sein Traum. Es ist auch nicht so, dass ich einen Stapel von Angeboten auf meinem Schreibtisch hatte. Deshalb glaube ich, dass wir da was Gutes ausverhandelt haben", so Barisic abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie