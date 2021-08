Am heutigen Donnerstag beginnt für den LASK die Europacup-Saison 2021/22, wenn die Linzer Athletiker um 19 Uhr auswärts auf FK Vojvodina Novi Sad treffen. „Wir haben Respekt vor dem Gegner, wissen aber auch um unsere eigenen Stärken. Der Einzug ins Play-Off ist unser erklärtes Ziel, dafür wollen wir schon im Hinspiel den Grundstein legen", gibt LASK-Trainer Dominik Thalhammer die klare Zielsetzung vor.

Der LASK trat die Reise nach Serbien ohne die Langzeit-Ausfälle Andreas Gruber (Kreuzbandriss), Tobias Lawal (Reha nach Knie-OP), Marko Raguž und auch Andres Andrade (beide mit Oberschenkel-Beschwerden) an. Mit von der Partie ist jedoch Christoph Monschein, der nach seinem Muskelbündelriss wieder im Mannschaftstraining ist. "Wir werden sehen, ob es sich für die Bank ausgeht oder vielleicht dann am Sonntag", so Thalhammer.

Im Exklusiv-Interview mit Ligaportal-Reporter Herbert Pumann zollte Dominik Thalhammer dem Gegner Respekt: "Der Verein spielt seit Jahren unter den Top-4 mit, dockt immer wieder oben an und ist auch im Pokal erfolgreich gewesen. Es ist eine Spitzenmannschaft in Serbien", so der LASK-Coach, der den Gegner defensiv erwartet. "Sie werden auf Konter und Umschaltmomente lauern, spielen sehr mannorientiert und werden uns den Rhythmus nehmen wollen. Wir müssen sie beschäftigen und dürfen ihnen kaum Luft zum Atmen geben", führte der 50-Jährige weiter aus.

Petar Filipovic freut sich auf das erste internationale Spiel in der neuen Saison: "Wir brennen alle darauf. Wenn man hier am Flughafen ist, kommen die Gefühle hoch. Dafür spielt man Fußball", betont der Innenverteidiger.

Die Stimmen im Video

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media