Um 19 Uhr steigt heute in der Salzburger Bullen-Arena das Hammer-Testspiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und FC Barcelona. Das Stadion in Wals-Siezenheim wird mit 29.520 Fans restlos ausverkauft sein, wenn der 26-fache spanische Meister sowie vierfache Champions-League-Sieger in der Mozartstadt auflaufen wird. >> Red Bull Salzburg gegen FC Barcelona im Liveticker <<

Die Spanier machen auf ihrem Heimweg aus dem Trainingslager in Deutschland Zwischenstation in Salzburg und werden ihr viertes Testspiel im Laufe der Vorbereitung absolvieren. Mit von der Partie ist auch Yusuf Demir, die Leihgabe des SK Rapid. Der 18-Jährige steht gegen Salzburg zwar nicht in der Startelf, doch zuletzt erzielte er gegen den VfB Stuttgart sein erstes Tor für die Katalanen. Diese Startelf schickt Barca-Coach Ronald Koeman ins Kracher-Testspiel gegen Red Bull Salzburg.

Die Startelf des FC Barcelona

So beginnen die Bullen gegen Barca

Diese Elf nimmt es mit Barca auf! #SalzburgBarca



📺 Live auf ServusTV und unseren Videoplattformen (https://t.co/QO9uyblEsl, RBS App & Youtube) — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 4, 2021

von Ligaportal, Foto: IMAGO / HJS