Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag geht es für den SK Rapid Wien in der Qualifikation für die UEFA Europa League weiter. Dort treffen die Wiener in der 3. Runde auf Anorthosis Famagusta aus Zypern. Heute um 20:30 Uhr steigt das Hinspiel im Allianz-Stadion in Hütteldorf.

Didi Kühbauer: "Wir hoffen, dass wir mit einem ersten guten Spiel den Grundstein legen können"

„Die nächste Aufgabe steht vor der Tür. Im Gegensatz zu Sparta Prag hat Anorthosis Famagusta noch kein Meisterschaftsspiel gehabt und trotzdem haben wir alles versucht diese Mannschaft sehr gut zu analysieren. Wir hoffen, dass wir mit einem ersten guten Spiel den Grundstein legen können, damit wir eine gute Ausgangslage haben für das Rückspiel", sagt Rapid-Trainer Didi Kühbauer.

„Wir brauchen eine gute Leistung, müssen von der ersten bis zur letzten Minute den Gegner unter Druck setzen, unsere Chancen verwerten und fokussiert spielen", so Kühbauer weiter.

„Ich hoffe auf ein gutes Spiel und bin davon überzeugt, dass wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wir das Spiel auch gewinnen können. Das Ziel ist definitiv ein Heimsieg", gibt Stürmer Taxiarchis Fountas die Marschroute vor.

