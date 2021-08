Der LASK steigt heute in die Europacup-Saison 2021/22 ein, wenn die Linzer im Rahmen der dritten Runde in der Conference-League-Qualifikation beim serbischen Klub FK Vojvodina Novi Sad gastieren. Das Hinspiel in Serbien wird um 19 Uhr angepfiffen. Bis zu 6000 Fans werden im Stadion Karadorde im Zentrum von Novi Sad erwartet.

Didi Kühbauer: "Es wird wieder ein enges, sehr intensives Spiel werden"

„Wir haben Respekt vor dem Gegner, wissen aber auch um unsere eigenen Stärken. Der Einzug ins Play-Off ist unser erklärtes Ziel, dafür wollen wir schon im Hinspiel den Grundstein legen. Wir müssen diszipliniert und geduldig auftreten und dem Gegner unser Spiel aufzwingen – dann sind wir auf einem guten Weg", sagt LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

