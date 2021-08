Dank eines herrlichen Treffers von Peter Michorl hat der LASK sein erstes Europacup-Spiel in dieser Saison erfolgreich bestritten und auswärts gegen den FK Vojvodina aus Serbien 1:0 gewonnen. Zwar hätten die Oberösterreicher das Ergebnis im Hinspiel in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation eindeutiger gestalten können, doch am Ende waren die Linzer mit dem Sieg zufrieden.

Die Stimmen nach dem Spiel

„Das war heute ein hart erkämpfter aber durchaus verdienter Auswärtssieg. Wir haben defensiv erneut wenig zugelassen, in der neuen Saison haben wir bisher nur ein Gegentor erhalten. An unserem Spiel im letzten Drittel müssen wir noch arbeiten, wir hätten einige Aktionen besser zu Ende spielen müssen. Alles in allem sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wussten, dass es hier in Novi Sad kein einfaches Spiel wird und haben jetzt den Grundstein für ein erfolgreiches Rückspiel gelegt", resümiert Dominik Thalhammer.

Torschütze Peter Michorl sagte nach der Partie: „Das Spiel hat sich so entwickelt, wie wir das im Vorhinein erwartet haben: Wir hatten viel Ballbesitz, Vojvodina stand sehr tief und hat es uns schwer gemacht, Lösungen zu finden. Phasenweise hatten wir zu wenig Tempo im Spiel, da ist es Novi Sad gelungen, uns einzulullen. Der Tausend-Gulden-Schuss von Covic an die Stange hat uns dann endgültig wachgerüttelt, so dass wir am Ende als verdienter – wenn auch knapper – Sieger vom Platz gehen können.“

Alexander Schmidt betonte: „Wir mussten viel Geduld beweisen und haben uns einige Zeit schwer getan, die Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Vojvodina ist sehr aggressiv aufgetreten und hat immer wieder versucht, unseren Spielfluss zu stören. Da müssen wir im Rückspiel ansetzen und in solchen Situationen die Ruhe bewahren. Dann stehen die Chancen gut für den Einzug ins Play-Off.“

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media