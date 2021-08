Zuletzt hatte Matthias Imhof angekündigt, dass man sich auf der Position des Rechtsverteidigers verstärken wolle. Nun hat der SK Austria Klagenfurt einen geeigneten Mann gefunden: Michael Blauensteiner. Der 26-jährige Rechtsverteidiger kommt ablösefrei vom SKN St. Pölten nach Waidmannsdorf und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Er könnte schon am Samstag im Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg zum Kader gehören.

„Wir sind sehr froh, dass wir eine Lücke in unserem Kader so hochkarätig schließen konnten. Michael ist ein schneller, dynamischer Spieler im besten Fußballer-Alter, der schon reichlich Erfahrung mitbringt und seine Qualitäten auf hohem Niveau nachgewiesen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft direkt weiterhelfen und keine lange Anlaufzeit benötigen wird“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Blauensteiner wurde in der Akademie von Austria Wien ausgebildet, über die Young Violets gelang ihm der Sprung in den Profikader. Auf Leihbasis spielte der 1,82 Meter-Mann für Hartberg und den litauischen Spitzenklub FK Suduva Marijampole, ehe er in der vergangenen Saison für St. Pölten auflief und sich mit dem Team in der Relegation den Waidmannsdorfern geschlagen geben musste.

Für Blauensteiner, der mit dem FK Suduva in Litauen Meister und Pokalsieger wurde, stehen 65 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga zu Buche, dabei gelangen ihm ein Treffer und zwölf Tor-Vorlagen. Neun Partien absolvierte der Defensiv-Allrounder, der auch im Abwehr-Zentrum und im Mittelfeld eingesetzt werden kann, in der 2. Liga. Für Austria Wien lief er auch in der Europa League und UEFA Youth League auf, sieben Mal stand Blauensteiner in Österreichs Junioren-Nationalteams am Feld.

„Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Die Austria hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ich will mithelfen, dass wir unsere Ziele auch in der laufenden Saison erreichen. Ich kenne die Mannschaft und bin sicher, dass wir das Niveau haben, um die Klasse zu halten“, sagt Blauensteiner.

Am Freitagmorgen wird der Zugang erstmals mit den neuen Kollegen trainieren und könnte aufgrund der personellen Situation in das Aufgebot für das Match gegen seinen Ex-Klub Hartberg rutschen. Mit Kapitän Kosmas Gkezos und Nicolas Wimmer (beide Rotsperre) fehlen Chefcoach Peter Pacult zwei Verteidiger, zudem ist der Einsatz von Herbert Paul (Achillessehnenreizung) fraglich.

von Ligaportal; Foto: Attila Farkas