Leo Windtner wird bei der Ordentlichen Hauptversammlung des ÖFB am 17. Oktober nicht mehr zur Präsidentenwahl antreten. Dies teilte der gebürtige Oberösterreicher am Freitag der APA mit. Diese Entscheidung habe er auch dem Wahlausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Bartosch in einem Schreiben mitgeteilt. Demnach sei er bereit, mit seinem Rückzug den gewünschten Generationenwechsel im ÖFB-Präsidium einzuleiten, heißt es.

Windtner führt den ÖFB seit Februar 2009. Im März hatte der Oberösterreicher noch angekündigt, für weitere vier Jahre zur Verfügung stehen. Offensichtlich dürfte er dafür jedoch nicht den nötigen Rückhalt gefunden haben und zog daher seine Kandidatur für das Amt des ÖFB-Präsidenten zurück.

In seinen letzten gut zwei Monaten im Amt werde er die Amtsgeschäfte bis zur Hauptversammlung wie gewohnt weiterführen und für eine geordnete Amtsübergabe Sorge tragen, kündigte Windtner an.

von Ligaportal, Foto: SID