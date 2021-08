Peter Pacult hielt nach dem 1:1-Remis von Austria Klagenfurt gegen Austria Wien eine Brandrede gegen den VAR. Auslöser des Ärgers des gebürtigen Wieners war eine umstrittene Rote Karte gegen Gloire Amanda in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte.

„Wieder ein komische VAR-Entscheidung, mit der ich nicht leben kann. Der Spieler schießt, das ist eine Bewegung, er kann sich nicht in der Bewegung in Luft auflösen. Was soll er mit seinem Körper machen? Vielleicht gäbe es einmal einen Schiedsrichter, der sich nicht von dem VAR beeinflussen lässt, sondern selbst entscheidet, aber scheinbar dürften die Schiedsrichter ein bisschen Angst haben, dass sie – wenn eine VAR-Entscheidung kommt – sie nach dem auch handeln. Ich kann mit der Entscheidung nicht leben", ärgerte sich Peter Pacult im Interview mit Sky Sport Austria.

Und der Coach von Austria Klagenfurt legte nach: „Dann müssen wir mit dem Fußball langsam aufhören. Ich frage mich, ob wir den Fußball nicht komplett kompliziert und depperter machen", schimpfte der 61-jährige Wiener, der auf einen Freispruch durch den Bundesliga-Strafsenat hofft: „Weil sonst müssen wir mit dem Fußball wirklich aufhören. So kann man den Fußball auch kaputt machen." >> Die gesamte Brandrede von Pacult im Video <<

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL