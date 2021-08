Wenige Tage nach dem furiosen 6:1-Sieg gegen Vojvodina Novi Sad musste der LASK in der ADMIRAL Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen und sich Sturm Graz geschlagen geben. Die Linzer verloren daheim mit 1:3 und fielen damit auf den fünften Tabellenrang zurück. Der LASK war über weite Strecken die dominante Mannschaft, doch Sturm agierte effizienter.

Thalhammer nicht zufrieden mit der Ausbeute, doch er hebt die Mentalität der Mannschaft hervor

„Wir sind alle sehr enttäuscht, weil ich der Meinung bin, dass wir das Spiel 65 Minuten lang ganz klar im Griff hatten. Die Mannschaft hat sehr viel investiert, viel gegeben und alles in die Waagschale geworfen. Wir haben das Spiel aber nicht für uns entschieden, weil wir in beiden Strafräumen nicht gut genug waren. Das Spiel war in der zweiten Halbzeit auf der Kippe. Es war ein schwerer individueller Fehler, der nicht passieren darf. Es gab auch gute Aspekte, am Ende stimmt das Resultat natürlich nicht", resümierte LASK-Coach Dominik Thalhammer.

Neuzugang Dario Maresic, der bereits gegen Rapid eine Unsicherheit gezeigt hat, sah auch beim gestrigen Führungstreffer der Grazer nicht gut aus: "Er muss die Szene anders lösen und ganz klar klären. Seine aktuelle Situation ist schwierig. Wir alle kennen Situationen, wo man alles gut machen will, aber nichts gelingt. In dieser ist er vielleicht aktuell. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu heben, ihm zu helfen und zu unterstützen, wir brauchen ihn", stellte Thalhammer klar.

Am Ende sei man "nicht zufrieden mit der Ausbeute", so Thalhammer, der aber auch positive Aspekte sah. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann erläuterte der LASK-Coach: "Die Mannschaft hat eine große Mentalität und eine tolle Einstellung an den Tag gelegt. Sie hat versucht, um jeden Zentimeter zu fighten, obwohl es nicht einfach war. Sturm hatte kein Spiel unter der Woche, wir hatten eines. Wenn wir in der Offensive und in der Defensive aus dem Vollen schöpfen können, dann wird die Mannschaft noch einen Schritt nach vorne machen", ist Thalhammer überzeugt.

Weitere Statements von Dominik Thalhammer und Thomas Goiginger

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal