Der SK Sturm Graz hat am Sonntag einen 3:1-Auswärtssieg gegen den LASK eingefahren und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz geschossen. In einer turbulenten Schlussphase waren es vor allem die Einwechselspieler der Grazer, die das Spiel zu ihrem Gunsten entschieden haben.

Christian Ilzer: "Nach den Einwechslungen haben wir in allen Bereichen des Feldes Überwasser bekommen"

„Bei diesen Temperaturen so ein hohes Tempo zu gehen, das war schon sehr beeindruckend. In gewissen Phasen war für uns das nötige Glück dabei. Wir hatten einen guten Beginn, danach trifft der LASK zweimal die Latte und startet auch gut in die zweite Halbzeit. Eine super Einzelaktion von Kelvin Yeboah bringt das Spiel auf Schiene für uns", freute sich Christian Ilzer.

Der Sturm-Trainer strich besonders die Qualität der Einwechselspieler hervor: „Wir haben richtig gut von der Bank nachwechseln können. Das ist ein Qualitätsmerkmal einer Mannschaft, wenn du solche Spieler von der Bank bringen kannst", betonte der Steirer. Joker Manprit Sarkaria schnürte einen Doppelpack, der ebenso eingewechselte Ivan Ljubic bereitete ein Tor vor. „Nach den Einwechslungen haben wir in allen Bereichen des Feldes Überwasser bekommen", legte Ilzer nach.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann schilderte Christian Ilzer, dass er nicht mit einem möglichen Kräfteverschleiß beim LASK spekuliert hat: "Das Donnerstagsspiel war eine optimale Vorbereitung für das Bundesliga-Spiel, weil die Abwehr gar nicht gefordert war und einen ruhigen Abend hatte. Die Offensivspieler konnten frühzeitig ausgewechselt werden. Wir haben gewusst, dass wir einen LASK bekommen werden, der mit seiner vollen Kraft anmarschieren wird. Das hat es auch gezeigt. Wir haben das nötige Glück gehabt und eine reife Mannschaftsleistung gezeigt", so Ilzer.

Weitere Statements von Sturm-Trainer Christian Ilzer

