Am morgigen Dienstag wird es ernst für den FC Red Bull Salzburg, wenn Österreichs Serienmeister in der Red Bull Arena im Hinspiel des Play-offs zur UEFA Champions League auf den dänischen Meister Bröndby IF trifft. Die Bullen konnten alle bisherigen Spiele in dieser Saison gewinnen und gehen mit einer breiten Brust ins Duell gegen die Dänen.

Jaissle: „Natürlich wollen wir im Heimspiel eine gute Basis legen"

Der Sieger aus diesem Duell schafft den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Champions League. Um den Hattrick (dritter Einzug nach 2019/20 und 2020/21) zu schaffen, steht dem Team von Trainer Matthias Jaissle aber ein hartes Stück Arbeit bevor: „Natürlich wollen wir im Heimspiel eine gute Basis legen und gehen mit viel Vorfreude in die Partie. Wir wissen aber auch, dass eine schwere Aufgabe auf uns wartet. Von der Tabellensituation von Bröndby lassen wir uns dabei keinesfalls blenden", sagt Matthias Jaissle. Nach fünf Runden wartet Bröndby noch auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft. Aktuell rangiert der Klub nur auf Rang zehn.

Dennoch legt Jaissle den nötigen Respekt an den Tag: „Das ist eine richtig gute Mannschaft, die letzte Saison verdient den Titel geholt hat. Außerdem sind Liga und Champions League zwei unterschiedliche paar Schuhe. Wir werden auf einen hoch motivierten Gegner treffen, der das gleiche Ziel hat wie wir: weiterzukommen. Da werden Kleinigkeiten entscheiden", ist der Salzburg-Coach überzeugt.

Jung-Torjäger Benjamin Sesko ergänzt: „Weil solche K.-o.-Duelle meist sehr eng sind, müssen wir gegen Bröndby mindestens an unsere Leistungsgrenzen gehen und bis zur letzten Spielminute hoch konzentriert bleiben. Ich weiß, dass wir wieder das Zeug zum Aufstieg in die Gruppenphase haben, müssen dafür aber zwei Top-Leistungen bringen.“

Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen den Bullen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Zlatko Junuzovic (Wadenprobleme) ist fraglich.

Weitere Infos zum Spiel

Für beide Klubs ist dieses Spiel das erste internationale Bewerbsspiel der laufenden Saison.

Die Roten Bullen waren in den vergangenen beiden Jahren in der UEFA Champions Leagueim Einsatz. Bröndby war einmal (1998/99) in der Königsklasse mit dabei.

Das bisher einzige Duell der Roten Bullen mit einem dänischen Klub auf UEFA-Ebene gab es in der Europa League 2013, bei dem die Salzburger zwei Siege über Esbjerg (3:0 H, 2:1 A) feiern konnten. Damals war der aktuelle Bröndby-Coach Niels Frederiksen Trainer bei Esbjerg.

Stand Montag waren für dieses Match insgesamt 15.000 Tickets verkauft.

