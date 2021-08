Vor etwas mehr als einer Woche kassierte Taxiarchis Fountas nach seiner Auswechslung im Bundesliga-Spiel gegen den WAC, in dem er einen Dreierpack schnürte, eine Watschn von seinem Trainer Didi Kühbauer. Eine Szene, die bei den Beobachtern für Verwunderung sorgte, wenngleich Fountas die Geste des Burgenländers mit einem Lächeln quittierte.

"Er ist ein Spieler, der sich oft selbst im Weg steht. Er hat unglaubliche Fähigkeiten. Aber wenn etwas nicht funktioniert, haut er oft die Flinte ins Korn", hatte Kühbauer unlängst erklärt. Dass der griechische Stürmer nicht unbedingt einfach zu händeln ist, bestätigt auch Christopher Dibon gegenüber Sky Sport Austria: „Der Trainer hat letzte Woche ganz viel über Taxi gesagt. Er hat immer wieder gesagt, dass er ein schwieriger Typ ist, aber ich komme mit Taxi sehr gut aus. Ich bin einer, der ihm auf die Finger klopft, wenn mir etwas nicht passt", so Dibon, der zuletzt für Rapid II zum Einsatz kam.

Er vergleiche die Situation mit dem impulsiven Griechen "immer mit kleinen Hunden, die bellen am lautesten und Taxi ist auch einer, der immer seinen Mund offen hat. Da finde ich es auch richtig, wenn es einen Spieler gibt, der es sagt, wenn ihm das nicht passt", führt der nominelle Rapid-Kapitän weiter aus.

"Hin und wieder" müsse man "ihn ein bisschen zügeln, aber man sollte das Thema auch nicht zu groß machen", erklärt Dibon, der Fountas für einen "brutal guten Spieler" hält, sofern er "mit seinem Kopf am Feld ist und Gas gibt. Wenn er irgendwo umherschwebt mit seinen Gedanken, dann schaut das nicht so gut aus, aber ich glaube, in den letzten Spielen war er immer fleißig unterwegs. Ich bin froh, dass Taxi bei uns ist und ich hoffe, das bleibt auch so", betont der 30-Jährige.

Auch die Kommunikation mit dem pfeilschnellen Stürmer stellt sich nicht allzu einfach dar: „In der Kabine wird mit Händen und Füßen geredet. Da wird Englisch, Deutsch geredet und man kennt von ihm ein paar Ausdrücke, Schimpfwörter meistens, die man auch loswird. So kommt man in einer Mannschaft zurecht. Aber ich verstehe, dass es für ihn schwierig ist, wenn er vor einer Kamera steht und dann kommen deutsche Wörter, die er nicht gut versteht und dann wirkt das vielleicht ein bisschen komisch, wenn er Antworten gibt und deswegen macht er das nicht so gerne. Aber ich bin drauf und dran, dass sein Deutsch besser wird.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie