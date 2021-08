Der FC Red Bull Salzburg trifft heute Abend im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League zu Hause auf den dänischen Meister Bröndby IF. Von der aktuellen Situation bei den Dänen (fünf Ligaspiele, kein Sieg, Tabellenrang zehn) will man sich bei den Bullen nicht irritieren lassen. Der Respekt vor dem amtierenden Meister Dänemarks ist groß.

„Es ist eine körperlich sehr starke Mannschaft, die viel über Standards kommt. Sie haben vier, fünf große Spieler drinnen. Wir wissen, dass sie durch Corona momentan den einen oder anderen Ausfall haben und dass sie in der Saison natürlich nicht so gestartet sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eine sehr schwierige Aufgabe für uns wird und wir zwei Top-Tage brauchen", sagt Alexander Walke gegenüber Sky.

Das Champions-League-Trauma der Vergangenheit dürften die Salzburger nach zuletzt zwei Teilnahmen in Folge überwunden haben. Von einem Playoff-Fluch will der Routinier aus Deutschland nichts mehr wissen: „Mit Sicherheit hat sich das erledigt", ist der 38-Jährige überzeugt.

Im Salzburger Tor dürfte aktuell Philipp Köhn die Nummer eins sein, wie auch Walke betont: „Ich denke im Moment Philipp (Köhn, Anm.). Er hat das sehr ordentlich gemacht. Auch in Spielen, die nicht immer so einfach waren. Bei den Spielern macht man es auch über das Leistungsprinzip. Nico (Mantl, Anm.) und Philipp machen einen sehr guten Job im Training und versuchen alles, um zu spielen und im Moment hat Philipp die Nase vorne. Aber ausruhen darf er sich nicht, weil Nico schon in den Startlöchern steht. Und ich bin auch noch da. Ich mache ganz normal beim Training mit. Ich versuche Nico und Philipp zu helfen und ihnen das eine oder andere beizubringen. Klar ist aber, dass, wenn es nicht laufen sollte, ich bereit bin und in den Startlöchern stehe.“

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images