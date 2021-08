Fünf Pflichtspiele, fünf Siege - heute soll Sieg Nummer sechs folgen, wenn der FC Red Bull Salzburg im Playoff-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation auf den dänischen Meister Bröndby IF trifft. Nach zuletzt zwei Teilnahmen an der Gruppenphase der Champions League wollen die Bullen am heutigen Dienstag den Grundstein für das dritte Antreten in der Königsklasse legen.

Jaissle warnt vor dem angeschlagenen Gegner

Österreichs Serienmeister will sich auch zum dritten Mal in Folge mit Europas besten Teams messen: „Dafür spielen sie Fußball und dafür sind sie hier in Salzburg. Für mich als Trainer ist es der größte Anreiz, die Jungs dahinzuführen, dass sie das schaffen", betont Cheftrainer Matthias Jaissle, der vor dem Gegner, der aufgrund einiger Corona-Fälle ersatzgeschwächt nach Salzburg kommen wird, warnt.

„Wir müssen gewappnet sein vor der Qualität der Truppe. Die werden uns wirklich fordern in allen Bereichen. Sie wollen in die Champions League, aber dafür müssen sie erst einmal an uns vorbei", sagt Jaissle, der auf Sekou Koita, Albert Vallci und wohl auch auf Mergim Berisha und Zlatko Junuzovic verzichten wird müssen.

