Spät, aber doch steigt nun auch der SK Sturm Graz in die Qualifikationsphase für das internationale Geschäft ein. Die einzige und letzte Hürde für die Steirer auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League ist der amtierende slowenische Meister NS Mura.

Christian Ilzer: "Wir brauchen zwei starke Abende"

"Wir wollen unbedingt in die Europa League", lautet die klare Ansage von Christian Ilzer. Die Grazer sind aktuell sehr gut drauf, feierten zuletzt drei Siege in Folge. Lediglich am ersten Spieltag mussten die Steirer eine Niederlage gegen Salzburg hinnehmen. "Wir sind gut vorbereitet, ein Aufstieg ist im Bereich des Möglichen. Wir brauchen aber zwei starke Abende", weiß der Sturm-Trainer.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker warnt: "Mura ist eine intakte Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Wir werden eine hohe Intensität brauchen." Über die unklare Favoritenrolle meint Christian Ilzer: "Die slowenische Medienlandschaft sieht Mura als Favorit, in Österreich sind wir es."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

NS Mura 4.60 | Unentschieden 3.70 | Sturm 1.62

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.