Europa oder Conference League heißt es für den SK Rapid Wien im Playoff-Duell gegen den ukrainischen Klub Zorya Luhansk. Heute um 21 Uhr geht in Hütteldorf das Hinspiel über die Bühne. Die Grüß-Weißen möchten bereits zu Hause den Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Europa League legen.

"Jeder von uns will in die Europa League"

"Famagusta hat uns gezeigt, wie wichtig ein gutes Ergebnis im Hinspiel ist", erinnert sich Maximilian Hofmann. In der 3. Runde hatte Rapid einen 3:0-Heimsieg gefeiert, ehe das Auswärtsspiel in Zypern 1:2 verloren ging. Das Minimalziel, eine europäische Gruppenphase zu erreichen, hat Rapid bereits erreicht, "aber wir wollen die Chance nützen, in die Europa League zu kommen", stellt Didi Kühbauer klar. Sollten die Wiener die Hürde Zorya Luhansk nicht nehmen, stünden die Hütteldorfer in der Gruppenphase der Conference League.

Mit dem kleineren der beiden Bewerbe will man sich in Wien aber vorerst nicht zufrieden geben: "Ein gewisser Druck ist weg, aber jeder von uns will in die Europa League", betont Max Hofmann. Zum Gegner sagt Didi Kühbauer: "Luhansk ist eine wirklich gute Mannschaft, die ukrainische Liga ist keine schlechte. Sie verfügen über eine erfahrene Abwehr und viele gute Spieler in der Offensive." Der Rapid-Coach schätzt die Ukrainer so stark wie Sparta Prag ein.

Die Kadersituation bei Rapid beruhigt sich nun etwas: Filip Stojkovic kehrt ebenso zurück wie Dejan Petrovic und Robert Ljubicic.

