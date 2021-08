Die letzte Hürde des LASK auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League heißt FC St. Johnstone. Die Linzer Athletiker gehen als Favorit ins Playoff gegen den schottischen Pokalsieger, der zuletzt in der EL-Quali gegen den türkischen Topklub Galatasaray gescheitert war. Das Hinspiel am heutigen Donnerstag (19 Uhr) steigt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion.

LASK erwartet "physisch viel stärkeren" Gegner im Vergleich zu Novi Sad

"Unser Ziel, unser Auftrag, unsere Mission ist der Aufstieg", stellte Dominik Thalhammer klar. Dem LASK-Trainer ist aber bewusst, dass die Partie gegen St. Johnstone alles andere als ein Selbstläufer werden wird. Im Vergleich zu Novi Sad seien die Schotten "physisch viel stärker. Sie spielen viele lange Bälle, lassen wenig zu und sind gefährlich bei Standardsituationen", weiß Thalhammer.

Verteidiger Philipp Wiesinger stellt klar, dass es "von der ersten Minute an keine Zweifel geben" dürfe, dass der LASK als Sieger vom Platz gehe.

Andres Andrade wird in den Kader zurückkehren. James Holland wird erneut nicht dabei sein. Auch Christoph Monschein steht nicht im Kader. Yannis Letard fällt ebenso aus.

