"Unser Auftrag, unsere Mission, unser Ziel ist es, in die Gruppenphase einzuziehen", stellte Dominik Thalhammer vor dem Playoff-Hinspiel zur UEFA Europa Conference League gegen St. Johnstone klar. Der LASK geht als klarer Favorit ins Duell gegen den schottischen Cupsieger, der in der Europa-League-Qualifikation gegen Galatasaray ausgeschieden war.

Thalhammer: "St. Johnstone physisch viel stärker als Novi Sad"

"Die Leistungen gegen Galatasaray waren sehr, sehr respektabel und gut. Offensichtlich kann diese Mannschaft mit der Situation in K.o.-Spielen gut umgehen", weiß der LASK-Trainer um die Stärken des Gegners. Die letzten Auftritt von St. Johnstone bezeichnet Thalhammer als differenziert. Während die Schotten in der Liga mehr mit dem Ball machen und öfters flanken, haben sie gegen Galatasaray schnell in die Tiefe und viele lange Bälle gespielt. "Sie haben unterschiedliche Gesichter gezeigt", berichtete der LASK-Coach.

"Sie lassen sehr wenig zu, haben ein gutes Umschaltspiel und sind gefährlich bei Standards. Konterprävention, darauf wird es ankommen", so Thalhammer weiter. Gegenüber dem letzten Gegner Novi Sad sei St. Johnstone "physisch viel stärker" und spiele "direkter nach vorne". Zudem definiere sich St. Johnstone sehr stark über das Kollektiv.

An vorderster Front hofft der Trainer auf eine bessere Chancenverwertung: "Wir haben in den ersten Runden nur vier Tore gemacht - das ist zu wenig. Statistisch gesehen hätten wir sieben oder acht machen müssen, also wir kommen zu den Situationen, machen sie aber nicht. Ich habe Vertrauen, dass die Stürmer ihren Weg finden", ist der LASK-Coach optimistisch. Man müsse den Stürmern, die sich an das System gewöhnen müssen, Zeit geben.

Letard fällt aus, Andrade kehrt zurück, Holland wieder nicht im Kader

In der Defensive muss Dominik Thalhammer umbauen, da Yannis Letard aufgrund von Wadenbeschwerden ausfallen wird. Andres Andrade hingegen steht erstmals in dieser Saison im Kader. Der Verteidiger aus Panama kehrt nach Oberschenkel-Problemen zurück. Erneut nicht im Kader ist James Holland. Auch Christoph Monschein fällt aus (Muskelbündelriss im Oberschenkel).

In der hinteren Kette gebe "mehrere Überlegungen" so Thalhammer. Wer Letard ersetzen wird, steht noch nicht fest: "Wir schauen uns an, wer sich gut präsentiert. Egal für wen wir uns entscheiden, wir werden eine gute Lösung finden" stellt Thalhammer klar.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war bei der Pressekonferenz vor Ort und hat die Statements eingefangen.

Weitere Statements von Dominik Thalhammer und Philipp Wiesinger im Video

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal