Maximilian Ullmann wird wohl doch nicht zu Arminia Bielefeld wechseln. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der deutsche Bundesligist kurz vor der leihweisen Verpflichtung von Lennart Czyborra von CFC Genua. Bisher galt der gebürtige Linzer im Dress der Hütteldorfer als Favorit für die Arminia.

Arminia-Sportchef Samir Arabi erklärt in der Neuen Westfälischen: "Wir beschäftigen uns mit anderen Außenverteidigern und versuchen, das umzusetzen. Nicht, weil wir nicht an die Qualität von Maxi Ullmann glauben, sondern weil das Gesamtpaket so nicht darstellbar ist."

"Wir haben bis dato keine Einigung mit Rapid Wien erzielen können und akzeptieren das auch. Unser Standpunkt ist definitiv so, dass wir nicht einfach den Preis zahlen, der gefordert ist, nur weil wir jetzt ein bisschen mehr Geld haben. Für uns ist das kein marktgerechter oder im Gesamtpaket realistischer Preis bei einem Spieler, der noch zehn Monate Vertragslaufzeit hat", so Arabi weiter.

Zu einer Einigung wird es wohl nicht mehr kommen: "Wir werden unseren Standpunkt nicht verändern und etwas drauflegen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal