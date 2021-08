Schlechte Nachrichten für die SV Guntamatic Ried vor dem Auswärtsspiel in der ADMIRAL Bundesliga gegen Rapid. Wie die OÖN berichten, soll sich der Offensivspieler einen Muskelfaserriss zugezogen haben und daher wochenlang ausfallen. Der 25-Jährige ist einer der absoluten Leistungsträger des Bundesligisten aus dem Innviertel.

In der laufenden Saison erzielte Bajic in fünf Pflichtspielen zwei Tore und bereitete vier Treffer vor. Im Juli dieses Jahres hatte er seinen Vertrag in Ried bis Sommer 2024 verlängert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL