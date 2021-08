Der FC Flyeralarm Admira gastiert in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, 21. August, beim Wolfsberger AC. Anpfiff in der Lavanttal-Arena ist um 17:00 Uhr. Während die Niederösterreicher in den ersten vier Partien vier Punkte holten und auf Platz sieben rangieren, warten die Kärntner noch auf den ersten Sieg und sind mit nur zwei Punkten Tabellenletzter.

Andreas Herzog: "Es ist wieder an der Zeit, dass wir anschreiben"

Trotz des schwachen Starts der Kärntner spricht Andreas Herzog eine Warnung aus: „Der WAC ist ein schwerer Gegner. Die Mannschaft ist vor allem in der Offensive sehr stark", so der Admira-Coach, der sich dennoch auch einen Punktezuwachs erhofft: „Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen. Wir haben in den letzten zwei Runden leider keine Punkte sammeln können, deswegen ist es wieder an der Zeit, dass wir anschreiben", betont Herzog.

Stephan Zwierschitz sagt: „Ich denke, dass in der Partie alles möglich ist. Der WAC hatte keinen guten Saisonstart. Wir werden sie aber auf keinen Fall unterschätzen. Wir wissen, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, was sie leisten kann. Wir benötigen eine gute und konzentrierte Leistung und müssen so wie gegen Salzburg 100 Prozent geben.“

Niko Datkovic (muskuläre Probleme) und Marco Hausjell (Schulterverletzung) stehen der Admira gegen den WAC nicht zur Verfügung.

Die Admira und der WAC duellierten sich in der Bundesliga bisher 30 Mal. 10 Spiele konnten die Südstädter gewinnen, 8 Partien endeten remis. In 12 Begegnungen hatten die Panther das Nachsehen. Das letzte Duell (13.2.2021) konnten die Kärntner daheim mit 2:1 für sich entscheiden.

von Ligaportal; Foto: Josef Parak