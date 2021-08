Am morgigen Samstag steht in der ADMIRAL Bundesliga das Westderby zwischen der WSG Tirol und dem SCR Altach auf dem Programm. Angepfiffen wird das Duell um 17 Uhr. Die Altacher rangieren nach vier Runden auf dem starken vierten Tabellenplatz, die WSG Tirol liegt nach vier Unentschieden in Folge auf Rang neun.

Thomas Silberberger: "...das hat es bei der WSG noch nie gegeben"

„Das Spiel gegen Altach ist für uns eine Schnittpartie. Spielen wir wieder Unentschieden haben wir das fünfte Unentschieden in Serie. Wenn wir verlieren, wissen wir, dass wir einen extrem schweren Herbst vor uns haben. Wenn wir aber gewinnen und nächste Woche in Klagenfurt noch einen nachlegen, dann reden wir von einem Traumstart. Es ist alles brutal eng beisammen. Vorerst liegt unser Fokus aber voll auf Altach. Wenn wir da gewinnen, haben wir sieben Punkte am Konto und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Das hat es bei der WSG noch nie gegeben", weiß Thomas Silberberger.

Den Gegner hat der Coach der WSG genau unter die Lupe genommen: „Wenn man sich den Saisonverlauf vom SCR Altach anschaut, sieht man, dass sie zwischen den Systemen hin- und herspringen. Sie haben zwei Mal 3er- bzw. 5er-Kette gespielt, zwei Mal ein klassisches 4-4-2. Sie spiegeln recht oft den Gegner, haben fünf Tore erzielt und sechs bekommen. Auffällig ist, dass von den fünf geschossenen Toren vier Standards dabei waren, bei den sechs erhaltenen auch fünf. Der Standardwert ist ein sehr, sehr hoher. Ich glaube, dass sie auch versuchen werden, uns zu spiegeln und erwarte mir ein extrem schweres Match.“

Thomas Silberberger hat gegen Altach die Qual der Wahl. Bis auf Renny Smith und Ferdinand Oswald sind alle Spieler fit. Im Tor der Tiroler steht neuerlich Benjamin Ozegovic.

von Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL