Der FC Red Bull Salzburg hat am morgigen Samstag um 17 Uhr in der Red Bull Arena den Aufsteiger SK Austria Klagenfurt zu Gast. Die Bullen sind in dieser Saison noch makellos und konnten alle bisherigen Spiele gewinnen. Zudem sind die Salzburger seit acht Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis) und erzielte dabei 25 Tore.

Salzburg erwartet einen mutigen Gegner

Matthias Jaissle über die Erwartungen an das Duell mit den Kärntnern: „Wir gehen davon aus, dass wir am Samstag auf einen Gegner treffen, der mutig Fußball spielen möchte. Normalerweise sind sie in einem 4-3-3-System unterwegs. Sie haben Qualität im Offensivspiel und wollen immer wieder über die Flügel durchbrechen. Auch frühe Flanken gehören zu ihrem Muster.“

In der Startaufstellung wird der Coach der Bullen wohl einige Änderungen vornehmen: „In der Tat war das Spiel unter der Woche gegen Bröndby nicht nur physisch richtig anspruchsvoll, sondern auch mental. Aus diesem Grund sind Überlegungen da, dass wir bei dem einen oder anderen einen Wechsel vollziehen werden. Das machen wir aber auch deshalb, weil es die anderen Jungs, die hinten dran sind, in der letzten Zeit richtig gut gemacht haben – nicht nur in den Testspielen, sondern auch in den Trainingseinheiten. Von dem her werden wir am Samstag sicher einigen Spielern das Vertrauen schenken, die zuletzt weniger gespielt haben.“

Solet: „Dass wir heuer alle sechs Pflichtspiele gewonnen haben, sagt schon einiges aus"

Oumar Solet, der gegen Bröndby den entscheidenden Assist zum Siegtreffer geliefert hat, sagt: „Es ist wichtig, dass wir nach dem intensiven Match gegen Bröndby gut regenerieren. Damit wir auch gegen Klagenfurt wieder unseren aggressiven Fußball auf den Platz bringen und unsere Siegesserie fortsetzen können, müssen wir frisch sein.“

„Dass wir heuer alle sechs Pflichtspiele gewonnen haben, sagt schon einiges aus, wir haben insgesamt sehr gut performt. Auch für mich persönlich ist die Saison bisher sehr positiv verlaufen, und ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Diesen Weg wollen wir mit dieser Energie und dieser Motivation fortsetzen", so der Franzose weiter.

Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Zlatko Junuzovic (Wadenprobleme) ist fraglich.

von Ligaportal; Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images