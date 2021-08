Bevor es für den FC Red Bull Salzburg zum CL-Playoff-Rückspiel gegen Bröndby IF geht, steht für die Bullen in der ADMIRAL Bundesliga ein Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt auf dem Programm. Der Serienmeister konnte alle bisherigen sechs Pflichtspiele in dieser Saison gewinnen. Zuletzt feierten die Schützlinge von Matthias Jaissle einen Last-Minute-Sieg gegen den dänischen Meister.

Peter Pacult: „In so einem Spiel muss bei uns alles aufgehen"

„Wir gehen davon aus, dass wir am Samstag auf einen Gegner treffen, der mutig Fußball spielen möchte. Normalerweise sind sie in einem 4-3-3-System unterwegs. Sie haben Qualität im Offensivspiel und wollen immer wieder über die Flügel durchbrechen. Auch frühe Flanken gehören zu ihrem Muster", sagt Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

Peter Pacult weiß, dass seine Mannschaft als klarer Außenseiter ins Spiel geht. Diese Rolle scheint er aber zu genießen: „In so einem Spiel muss bei uns alles aufgehen, während bei Red Bull wenig aufgehen darf, um dort etwas mitnehmen zu können. Aber das ist eine Partie, auf die wir uns freuen, weil uns niemand einen Punkt oder gar einen Sieg zutraut. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft und erwarte, dass sie nicht nur kämpferisch alles gibt, sondern auch mutig spielt. Schauen wir mal, was am Ende herauskommt.“

Der gebürtige Salzburger Patrick Greil betont: „Salzburg hat am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League gespielt, aber sie haben einen Kader, der das kompensieren kann. Man hat in der Vergangenheit dennoch gesehen, dass es möglich ist, sie zu ärgern. Natürlich ist ihre Qualität für unsere Liga von einem anderen Stern, da braucht es schon eine Top-Top-Leistung von uns und eine nicht so gute Leistung von Salzburg, damit wir dort punkten können, das ist klar. Aber wir werden wieder alles versuchen.“

