Admira-Trainer Andreas Herzog war nach der klaren 0:3-Pleite seiner Mannschaft in der ADMIRAL Bundesliga gegen den WAC bedient: "Wir waren die klar schlechtere Mannschaft, da hat nicht viel zusammengepasst", resümierte der 52-jährige Wiener im Interview mit Sky Sport Austria. Mit seinen Youngsters ging der Admira-Trainer hart ins Gericht.

“Es wird Zeit, dass ein paar junge Spieler aufwachen, weil es nicht mehr der Nachwuchsfußball oder der Kinderfußball ist. Das ist die Bundesliga und da musst du schon deine Dinge richtig machen”, so Herzog weiter. "Wenn man nach vorne spielt und so leicht die Bälle verliert, dann wird sich das auf Dauer in den nächsten Wochen nicht ausgehen", weiß der Admira-Coach.

Bereits beim Aufwärmen mussten die Niederösterreicher den ersten Rückschlag hinnehmen, als sich Ilay Elmkies verletzt hatte und aus der Startelf genommen werden musste. Kurz vor der Pause flog Sebastian Bauer mit Gelb-Rot vom Platz, ehe Lukas Malicsek und Wilhelm Vorsager mit Kreislauf-Problemen ausgewechselt werden mussten. Dann musste auch noch Marlon Mustapha angeschlagen ausgewechselt werden: "Heute war es eine schwierige Situation, weil sich zwei, drei Spieler nicht gut gefühlt haben, die haben wir austauschen müssen. Dann haben wir auch noch das 2:0 und die Rote Karte gekriegt. Das war heute ein verfahrenes Spiel", lamentierte Herzog.

von Ligaportal; Foto: Josef Parak