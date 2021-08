Bevor es für den LASK in der kommenden Woche nach Schottland geht, wo das Conference-League-Quali-Rückspiel gegen St. Johnstone auf dem Programm steht, empfangen die Linzer in der 5. Runde der Bundesliga den TSV Hartberg. Die Linzer Athletiker peilen in ihrem dritten Liga-Heimspiel in dieser Saison den ersten Sieg vor heimischem Publikum an.

LASK will endlich "voll anschreiben"

„Punktemäßig sind wir in der Liga momentan hinter unseren eigenen Erwartungen. Das wollen wir mit einem Heimsieg gegen Hartberg ändern. Wir wollen am Sonntag voll anschreiben, um in der Liga auf Schiene zu kommen und Schwung zu holen für das so wichtige Play-Off-Rückspiel in Schottland", sagt LASK-Coach Dominik Thalhammer.

Hartberg-Trainer Kurt Russ meint: „Uns erwartet am Sonntag ein schweres Auswärtsspiel. Der LASK hat eine gute Mannschaft, aber aktuell auch ein bisschen Unruhe. Sie bringen es nicht so auf den Platz wie sie sich das vorstellen. Wichtig ist aber was wir wollen. Wir wollen einen aggressiven Auftritt und uns für unsere Arbeit wieder belohnen. Gegen Ried hat man in der Phase nach der Pause gesehen was wir draufhaben. Leider hat es nur zu einem Punkt gereicht. Wir fahren nach Linz und wollen unbedingt Punkte mitnehmen.“

