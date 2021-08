41 Mal haben es die Rieder bereits probiert, in Hütteldorf zu gewinnen, doch bis dato hat es nicht geklappt. Am heutigen Sonntag folgt Versuch Nummer 42, wenn die SV Ried in der 5. Bundesliga-Runde beim SK Rapid Wien gastiert. Die Hütteldorfer wollen nach dem klaren Sieg im EL-Playoff-Hinspiel gegen Luhansk den zweiten Ligasieg in dieser Saison einfahren.

Didi Kühbauer: "Es kann ein Geduldspiel werden"

"Jetzt gilt die volle Konzentration der Liga. Ried ist eine Mannschaft, die komplett anders spielt als unser internationaler Gegner, natürlich werden wir uns speziell auf sie vorbereiten. Es kann am Sonntag ein Geduldspiel werden, aber meine Spieler haben sich am Donnerstag Selbstvertrauen geholt. Wir wollen einen Heimsieg einfahren und rein von der Qualiät stehen wir sicher vor Ried", ist Rapid-Trainer Kühbauer überzeugt.

"Seit Andi Heraf in Ried die Verantwortung hat, konnte die Punkteausbeute deutlich gesteigert werden. Sie spielen nun auch anders, sind sehr darauf bedacht, dem Gegner wenig Räume zu geben und defensiv gut zu stehen. Daher wird, wie bereits erwähnt, von unserer Seite viel Geduld notwendig sein", so Kühbauer weiter.

Marco Grüll trifft auf seine ehemaligen Mitspieler: "Ich habe natürlich noch Kontakt zu vielen meiner ehemaligen Mannschaftskollegen und freue mich sehr auf die Partie, die ich natürlich unbedingt mit meinem jetzigen Team gewinnen möchte. Wenn wir das auf den Platz bringen, was in uns steckt, schaut es sehr gut aus, dass wir den Platz am Sonntag als Sieger verlassen werden", so der Pongauer.

„Es wird gegen Rapid ein sehr schweres Match. Es ist für mich nach Salzburg die zweitstärkste Mannschaft in der Liga. Das haben sie vergangene Saison gezeigt“, so Andreas Heraf. „Auch wenn es bei ihnen momentan noch nicht ganz rund läuft, ist es eine Mannschaft mit sehr hoher Qualität. Vor eigenem Publikum sind sie noch einmal stärker. Aber wir haben nichts zu verlieren. Wir werden alles versuchen, um einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Im Fußball ist immer alles möglich", weiß der Ried-Coach.

