Der SK Sturm Graz empfängt in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga den FK Austria Wien. Die Grazer gehen nach den jüngsten Auftritten und Erfolgserlebnissen als Favorit ins Traditionsduell gegen die Veilchen, die in der Meisterschaft nach wie vor auf den ersten Sieg warten. Sturm hingegen könnte den vierten Ligasieg in Folge fixieren und den zweiten Platz absichern.

Jakob Jantscher: "Wir wollen weiter voll marschieren"

"Das Wichtigste ist, dass wir den Fokus sehr schnell auf das Austria-Spiel richten. Wir haben einen Gegner, der bis jetzt in der Liga unter Wert geschlagen wurde und es wird wichtig sein, dass wir uns inhaltlich in den zwei Tagen bis zum Spiel top vorbereiten", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Jakob Jantscher freut sich auf das Heimspiel gegen die Veilchen: "Wir wollen weiter voll marschieren, haben einen guten Start in der Liga hingelegt und wollen weiter gewinnen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag und wir können uns kaum ausruhen, deswegen wird es keine einfache Partie. Aber ich glaube, dass wir die Qualität haben, das Spiel zu gewinnen."

Austria-Coach Manfred Schmid nimmt die Außenseiterrolle an: „Sturm hat es in den vergangenen Runden richtig gut gemacht und stark gespielt. Mit und gegen den Ball. Wir sind sicher nicht der Favorit, dennoch möchten wir etwas aus Graz mitnehmen."

