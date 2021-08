James Holland stand in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga erstmals in dieser Saison im Kader des LASK. Im Spiel gegen den TSV Hartberg (Spielbericht: LASK und Hartberg kommen nicht vom Fleck: Linzer und Oststeirer trennen sich 1:1) reichte es für den einstigen Stammspieler der Linzer, der bei Dominik Thalhammer in Ungnade gefallen sein dürfte, für einen 33-minütigen Einsatz. Nach dem 1:1 gegen die Oststeirer sprach der Australier über seine neue Situation bei den Athletikern.

"Der Trainer hat mir kommuniziert, dass ich jetzt der vierte Sechser im Team bin. Als Spieler musst du das einfach akzeptieren, das habe ich eh gemacht. Ich probiere jetzt, die Jungs so gut wie möglich zu unterstützen. Es ist wurscht, ob man das versteht oder nicht. Das gehört dazu Fußball, das war die Entscheidung vom Verein und vom Trainer. Egal ob es Sinn macht oder nicht – es gehört einfach dazu”, betonte der 32-Jährige im Interview mit Sky.

James Holland wäre jedenfalls für weitere Einsätze bereit: "Ich bin jederzeit bereit und probiere, der Mannschaft - egal in welcher Position - zu helfen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal