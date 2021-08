Ungewohnt emotional erlebte man Andreas Heraf nach der deutlichen 0:3-Niederlage der SV Ried gegen den SK Rapid Wien. Zunächst ließ der Trainer der Innviertler im Interview mit Sky Sport Austria mächtig Dampf ab (Ried-Coach Heraf mit Hammer-Kritik an Schiedsrichter: "Hier wurde ganz klar mit zweierlei Maß gemessen"), ehe er sich mit ORF-Reporter Adi Niederkorn anlegte.

Der ORF-Reporter fragte Heraf, ob der Treffer vor der Pause durch Marco Grüll die Vorentscheidung gewesen sei. Die Bemerkung, wonach die Rieder dann ihr "Defensivkonzept über den Haufen werfen" mussten, konnte Heraf überhaupt nicht nachvollziehen: "Wenn heute jemand von einem Defensivkonzept spricht, dann muss ich Ihnen in Absprache stellen, dass Sie etwas von Fußball verstehen. Wir haben Rapid von der ersten Minute bis in den gegnerischen Strafraum angepresst und die haben 500 Mal den Ball lang weggeschlagen. Also wenn da jemand von einem Defensivkozept spricht, dann versteht er nichts von Fußball, es tut mir wirklich leid. Ich mag Sie, wir kennen uns, aber so nicht", zeigte sich Heraf bissig.

Didi Kühbauer sah die Rieder auch eher defensiv eingestellt: "Natürlich haben sie hoch attackiert, aber trotzdem glaube ich, dass ihr Spiel eher über die Defensive kommt", so der Rapid-Coach.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL