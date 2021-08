„Uns gelingt es momentan nicht, unser Potential richtig auf den Platz zu bringen und eine gute Leistung in ein ebenso gutes Ergebnis umzumünzen", ärgerte sich Dominik Thalhammer nach dem 1:1 des LASK gegen den TSV Hartberg. Die Linzer fanden erneut zahlreiche gute Möglichkeiten vor, um den ersten Ligasieg seit der 1. Bundesliga-Runde einzufahren, doch die Athletiker scheiterten an fehlender Kaltschnäuzigkeit sowie an einem bärenstarken Rene Swete.

"Wir machen den Gegner mürbe, das ist ein positiver Aspekt"

„Der eine oder andere Puzzleteil fehlt noch, vor allem wenn es darum geht, im Angriffsdrittel den letzten Pass zu spielen, die Torchance zu verwerten. Am Ende gab es genug Torsituationen, um dieses Spiel zu gewinnen", haderte der LASK-Coach.

„Es passiert jede Woche, dass wir 0:1 hinten sind und ausgleichen müssen, immer nachlaufen, und die Mannschaft gibt trotzdem nicht auf. Am Ende gibt es viele positive Aspekte und Potenzial, das Potenzial bleibt aber teilweise noch brach liegen. Unsere Aufgabe ist es, gelassen und geduldig zu bleiben und nicht nervös zu werden", stellte Thalhammer klar.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, was man aus diesem Spiel mitnehmen könne, antwortete Thalhammer: „Wir können in jedem Spiel in der zweiten Halbzeit noch etwas drauflegen. Hartberg hat unter der Woche nicht gespielt, aber sie waren dann am Ende. Wir machen den Gegner mürbe, das ist ein positiver Aspekt. Auch die Mentalität der Mannschaft nach dem Gegentor war positiv." Die Leistungen von Jan Boller und Marvin Potzmann hob der LASK-Coach ebenso lobend hervor, wie Rückkehrer James Holland, der seinen ersten Einsatz in dieser Saison absolvierte: „Es war eine gute Leistung von ihm. Er hat der Mannschaft viel gebracht, seine Führungsrolle wahrgenommen und seine Position sehr gut interpretiert."

Weitere Statements von Dominik Thalhammer und Marvin Potzmann

"Wenn du Hartberg bist und zum LASK kommst, musst du mit einem 1:1 zufrieden sein"

Hartberg-Coach Kurt Russ meinte nach dem Spiel: „Es war eine offene Partie in den ersten 60 Minuten. Wir waren gut in der Partie, mit dem 1:1 kann ich leben. In der ersten Hälfte hätten wir ein Tor schießen können oder müssen. Der LASK hat in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht, wir sind schon ein bisschen geschwommen. Aber die Mannschaft hat super verteidigt. Wenn du Hartberg bist und zum LASK kommst, musst du mit einem 1:1 zufrieden sein. Wenn du ein bisschen Glück hast, das wir derzeit leider nicht haben, gewinnst du einmal so eine Partie auch 1:0. Für uns ist es ein normaler Start. Wir sind dort, wo wir hingehören.“

Sascha Horvath meinte nach der Partie: "Ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, aber der letzte Pass hat gefehlt. Beide Mannschaften waren gut im Spiel, am Schluss hatten sie mehr Luft. Heute waren wir aggressiv, das hat uns zuletzt gefehlt."

Rene Swete sagte: "Es war über 65 Minuten ein ausgezeichnetes Spiel unserer Mannschaft. Dann haben wir es vielleicht auch kräftemäßig nicht mehr geschafft, so hoch und intensiv zu verteidigen. Die Qualität vom LASK ist eine sehr hohe. 1:1 ist ok, aber es wäre definitiv mehr drinnen gewesen."

Das sagt Kurt Russ nach dem 1:1 gegen den LASK

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal