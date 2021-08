Seit Mai 2019 ist Matthias Imhof beim SK Austria Klagenfurt als Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport tätig. In der Sendung Talk und Tore von Sky Sport Austria erinnerte er sich an seine Anfänge in Kärnten und sprach über den bisherigen Saisonverlauf, Ziele, den VAR sowie über mögliche Transfers, die noch anstehen könnten.

"Es macht richtig Spaß, gegen die besten Mannschaften aus Österreich zu spielen"

Angesprochen auf den Saisonstart in der Bundesliga meinte der 53-Jährige: „Sehr gut gefällt es uns in der Bundesliga. Wir sind relativ schnell angekommen und es macht richtig Spaß, gegen die besten Mannschaften aus Österreich zu spielen.“ Mit der bisherigen Punkteausbeute ist der gebürtige Deutsche "komplett zufrieden. Wir haben ungefähr mit so einer Punkteausbeute gerechnet.“

Zur Einführung des VAR, mit dem die Klagenfurter schon unliebsame Erfahrungen gemacht haben, sagte er: „Es war sehr wichtig, dass wir diesen Videoschiedsrichter eingeführt haben. Es ist ja klar, wenn etwas Neues kommt, dass immer ein paar Kinderkrankheiten dabei sind. Alle müssen sich daran gewöhnen. Wir sind gut reingekommen und ich glaube, dass es von Spieltag zu Spieltag immer besser wird.“

Die strittige Rote Karte gegen Gloire Amanda im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria kann er nach wie vor nicht nachvollziehen: „Es war eine natürliche Schussbewegung. Er wollte ein Tor schießen und es ist normal, dass der Gegenspieler im Sechzehner da ist und die Situation eng ist. In unseren Augen auf keinen Fall eine Rote Karte.“

Über seine bisherige Zeit bei Austria Klagenfurt meinte Imhof: „Es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Wir haben dort was vorgefunden, was recht amateurhaft war. Und ich glaube schon, dass wir in diesen zweieinhalb Jahren sehr gute Arbeit geleistet haben. Das wurde dann mit dem Aufstieg auch gekrönt.“

Zur Relegation und zum Aufstieg in die Bundesliga sagte der Deutsche: „Es war sehr brisant und sehr anstrengend auch. Wir haben es erst am letzten Spieltag geschafft und sind dann direkt in die Relegation gegangen. Dass es dann so gut läuft, damit konnte keiner rechnen. Wir sind schon davon ausgegangen, dass es eine enge Kiste wird. Aber dass es eigentlich nach dem ersten Spiel schon erledigt war - was wir nach dem ersten Spiel natürlich nicht sagen dürften - war uns eigentlich klar.“

Das Ziel für die Saison sei der Klassenerhalt: „Wir sind der Aufsteiger und gehen einfach davon aus, dass wir bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Alles andere wäre ein schöner Bonus.“

Auf die Frage, ob es noch zu Transfers kommen wird, verriet der Sportchef des Aufsteigers: „Wir haben mit Kwabe Schulz und McMoordy King Hüther zwei Spieler abgegeben. Jetzt wäre noch Platz in der Kabine frei.“

von Ligaportal, Foto: IMAGO / MIS