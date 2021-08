Gelingt dem FC Salzburg zum dritten Mal in Folge der Einzug in die Gruppenphase der Champions League? Am morgigen Mittwoch (Ankick um 21 Uhr) gastieren die Bullen im Playoff-Rückspiel bei Bröndby IF. Österreichs Serienmeister konnte das Hinspiel vor einer Woche dank eines Last-Minute-Treffers von Brenden Aaronson 2:1 gewinnen.

"Wir haben uns eine ordentliche Ausgangssituation erarbeitet, nicht mehr, aber auch nicht weniger"

Für die Roten Bullen geht es am Dienstag um 13 Uhr per Charterflieger von Salzburg aus in Richtung Dänemark, wo am folgenden Tag des Duell mit dem dänischen Meister ansteht. Der Sieger aus dieser Paarung schafft den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Champions League, der Verlierer steht in der Gruppenphase der Europa League.

„Unser Ziel war und bleibt, in die Gruppenphase einzuziehen. Aber wir wissen alle, dass in Kopenhagen noch ein ganz hartes Stück Arbeit auf uns wartet. Wir haben uns mit dem Sieg zu Hause eine ordentliche Ausgangssituation erarbeitet, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass es ein Duell wird, bei dem Kleinigkeiten entscheiden, was sich schon im Hinspiel bestätigt hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass uns bei Bröndby ein heißer Tanz erwartet, aber wir freuen uns darauf und sind bereit", sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Auch Karim Adeyemi weiß, was ihn und seine Teamkollegen erwartet: „Wir sind auf eine äußerst aggressive Mannschaft eingestellt, die von ihren Fans frenetisch unterstützt wird. Da müssen wir kühlen Kopf bewahren und dürfen uns durch den Trubel nicht von unserem Matchplan abbringen lassen. Außerdem werden sie, weil sie unbedingt gewinnen müssen, sicher offensiver antreten, als es in Salzburg der Fall war. Da wird es Räume für uns geben, die wir nutzen wollen.“

Die Vorbereitung auf dieses Duell war für die beiden Teams unterschiedlich. Das Team von Matthias Jaissle holte in der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Klagenfurt mit dem 3:1 den fünften Sieg in der Meisterschaft. Der regierende dänische Meister spielte auswärts bei Odense BK 2:2-Remis (beide Tore durch Mikael Uhre) und steht damit in der aktuellen Meisterschaft nach sechs Spielen mit vier Punkten (vier Remis, zwei Niederlagen) auf Rang neun der Superligaen.

Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Zlatko Junuzovic (Wadenprobleme) ist fraglich.

von Ligaportal; Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images