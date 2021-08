Heute Abend wird es ernst für den FC Red Bull Salzburg, der zum dritten Mal in Folge den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League anpeilt. Das Playoff-Hinspiel gegen Bröndby IF endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Bullen. Brenden Aaronson hatte in der 90. Minute den späten, aber verdienten Siegtreffer erzielt.

Jaissle erwartet einen heißen Tanz

Red Bull Salzburg hat saisonübergreifend zwölf Pflichtspiele in Serie gewonnen, alleine sieben davon in dieser Saison. Bröndby wiederum hatte zu Saisonbeginn Probleme und ist nach sieben Partien in dieser Spielzeit noch sieglos. Von der aktuellen Unform der Dänen lässt man sich in der Mozartstadt aber nicht blenden.

„Wir wissen alle, dass in Kopenhagen ein ganz hartes Stück Arbeit auf uns wartet. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass es ein Duell wird, bei dem Kleinigkeiten entscheiden, was sich schon im Hinspiel bestätigt hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass uns bei Bröndby ein heißer Tanz erwartet, aber wir freuen uns darauf und sind bereit", so Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Bröndby-Coach Niels Frederiksen baut auf die Unterstützung von rund 23.000 Fans, die das Stadion zum Kochen bringen werden: "Ich denke, Salzburg wird einen Schock bekommen. Sie haben daheim nicht dieselbe Unterstützung, die wir hier haben werden", so der Coach des amtierenden dänischen Meisters.

