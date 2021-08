Heute um 11 Uhr hob der SK Rapid Wien von Wien-Schwechat in Richtung Saporischschja (Ukraine) ab, wo am morgigen Donnerstag das Playoff-Rückspiel zur UEFA Europa League gegen Zorya Luhansk auf dem Programm steht (Ankick um 18:30 Uhr). Die Hütteldorfer stehen nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel bereits mit einem Bein in der Gruppenphase der Europa League.

Didi Kühbauer: "Ich bin überzeugt, dass wir durch sind, wenn wir selbst treffen"

Nur einmal war der Vorsprung im Hinspiel des Playoff zur UEFA Europa League-Gruppenphase höher als nach dem 3:0-Heimsieg gegen Sorja (Zorya) Luhansk vergangenen Donnerstag. Vor fünf Jahren besiegte die grün-weiße Auswahl den slowakischen Vertreter AS Trencin auswärts mit 4:0 (Triplepack durch Louis Schaub), kam aber daheim fast noch ins Straucheln.

Didi Kühbauer spricht vor dem Rückspiel eine Warnung aus: „Luhansk ist eine wirklich hervorragende Mannschaft und hat auch in Wien offensiv einige gute Aktionen gehabt. Unsere Position mit einem 3:0-Vorsprung ist nicht die schlechteste, aber das bedeutet ganz und gar nicht, dass es ein Spaziergang wird. Wir müssen gut verteidigen und auch offensiv noch besser agieren als zuletzt. Ich bin überzeugt, dass wir durch sind, wenn wir selbst treffen, werden dafür aber generell eine gute Leistung benötigen. Wir müssen ab der ersten Minute voll da sein und jene Dinge, die wir gut können, bestens auf den Platz bringen“, so Kühbauer.

Personell verrät der grün-weiße Coach, der am Sonntag in der fünften Bundesliga-Runde zweimal ungeplant wechseln (Hofmann, Strebinger) und auf einen Stammspieler (Grahovac) verzichten musste: „Maximilian Hofmann kann wieder mittrainieren, Richard Strebinger hat noch Schmerzen, da werden wir von Tag zu Tag schauen. Wenn er nicht hundertprozentig fit wird, wird er auch nicht spielen. Srdjan Grahovać hingegen ist wieder voll dabei.“

Mit dem Aufstieg in die Gruppenphase bliebe Rapid gemeinsam mit Lazio Rom und PSV gemeinsamer Rekordteilnehmer in der UEFA Europa League. Die Hütteldorfer würden dann zum neunten Mal an der Gruppenphase der Europa League teilnehmen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal