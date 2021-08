Der LASK gastiert am morgigen Donnerstag im Playoff-Rückspiel der UEFA Europa Conference League beim FC St. Johnstone. Nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche benötigen die Athletiker in Schottland einen Sieg, um in die Gruppenphase einzuziehen. Dieses Vorhaben wird gegen die robusten Schotten alles andere als einfach.

Dominik Thalhammer: "Wir werden daran arbeiten, dass es immer ruhiger wird im Stadion"

"Es wird ein extrem intensives Spiel, in dem es darauf ankommen wird, welche Mannschaft intensiver Fußball spielen kann - und das müssen wir sein", stellte Dominik Thalhammer in einem Exklusiv-Interview mit Ligaportal.at am Flughafen in Linz klar. Seine Mannschaft freue sich auf das Spiel und gehe die Aufgabe "mit hohem Fokus, aber auch Gelassenheit" an, so der LASK-Coach gegenüber Ligaportal-Reporter Herbert Pumann.

"Wir haben bereits Erfahrungen auf diesem Niveau gemacht", erinnert Thalhammer an das Playoff gegen Sporting Lissabon. "Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Wir sind nicht hektisch, wissen aber, dass wir ans Limit gehen müssen."

Einstellen müssen sich die Linzer jedenfalls auf eine hitzige Atmosphäre, denn der etwas mehr als 10.000 Zuschauer fassende McDiarmid Park ist ausverkauft: "Es wird ein Hexenkessel werden", ist Thalhammer überzeugt. "Das ist aber auch Motivation, denn wir werden daran arbeiten, dass es immer ruhiger wird im Stadion", gab der LASK-Coach aus.

Wiesinger und Letard kehren zurück in den Kader - Holland nicht spielberechtigt

Mit Yannis Letard und Philipp Wiesinger kehren zwei zuletzt angeschlagene Defensivspieler in den Kader zurück. Nicht einsatzberechtigt ist dagegen James Holland, da er zum Zeitpunkt der letztmöglichen Kaderbekanntgabe am 13. August noch nicht im Kader stand. Weil eine Nachnennung gemäß UEFA-Regulativ nicht mehr möglich ist, muss der LASK trotz verletzungsbedingter Ausfälle auf den 32-Jährigen verzichten.

Dominik Thalhammer selbst steht aufgrund der zuletzt ausgebliebenen Siege in der Kritik. Damit geht der ehemalige ÖFB-Frauenteamchef aber gelassen um: "Ich versuche, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Meine Person steht nicht im Vordergrund. Auf einem Trainer lastet immer Druck - das ist Part of the Game."

Florian Flecker konnte zuletzt mit einem Tor gegen seinen Ex-Klub Hartberg aufzeigen. Er freut sich auf die morgige Partie in Schottland: "Wir freuen uns alle auf das Spiel und wollen das schon in 90 Minuten über die Bühne bringen", so der Steirer. Von den jüngsten Ergebnissen lässt sich der 25-Jährige nicht beeinflussen: "Wir waren immer knapp dran (am Sieg; Anm. d. Red.). Wenn wir unsere Chancen verwerten, schaut es ganz anders aus. Wir müssen dranbleiben, dass uns der Knopf aufgeht, dann kommen auch die Siege zu uns", betonte Flecker.

Video: Die Exklusiv-Interviews in voller Länge

von Ligaportal; Foto: pictureshooting.AT/Albert Mikovits