Auf den SK Sturm Graz wartet heute ein wichtiger Abend: Die Grazer sind nämlich drauf und dran, erstmals seit 2011 wieder an einer europäischen Gruppenphase teilzunehmen. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel bei NS Mura stehen die Grazer mit einem Bein in der Gruppenphase der Europa League und könnten die lange Durstrecke endlich beenden.

Christian Ilzer: "Wir müssen mit der nötigen Schärfe ins Spiel gehen"

"Wir brauchen morgen aber einen hoch konzentrierten Auftritt über die gesamte Spielzeit", betont Christian Ilzer, dessen Vertrag am Mittwoch vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert wurde. NS Mura sei eine Mannschaft, die gut umschalte und Sturm "in jeder Phase gefährlich werden" könne, so der Sturm-Trainer.

"Ich habe im Training eine sehr aktive, aggressive Stimmung erlebt", erzählt Christian Ilzer. Seine Mannschaft müsse "mit der nötigen Schärfe und Qualität ins Spiel gehen, gegen eine Mannschaft mit viel Charakter."

