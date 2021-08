Schafft der SK Rapid Wien zum neunten Mal den Einzug in die Gruppenphase der Europa League oder müssen sich die Hütteldorfer mit der Conference League zufrieden geben? Nach dem Playoff-Hinspiel vor einer Woche sieht es gut aus, dass die Wiener erneut in der Europa League dabei sein werden. Rapid geht mit einem 3:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen den ukrainischen Klub Zorya Luhansk.

Didi Kühbauer: "Mit einem Tor sind wir komplett durch"

Für Rapid-Coach Didi Kühbauer sei die Ausgangsposition "nicht die schlechteste, aber es bedeutet nicht, dass es ein Spaziergang wird", hält der gebürtige Burgenländer fest. „Luhansk ist eine wirklich hervorragende Mannschaft und hat auch in Wien offensiv einige gute Aktionen gehabt", erinnert sich der Rapid-Trainer an zahlreiche gute Chancen der Ukrainer.

"Mit einem Tor, bin ich überzeugt, sind wir komplett durch. Aber ich denke, dass wir eine sehr gute Leistung dafür benötigen", weiß Kühbauer. Seine Mannschaft müsse "ab der ersten Minute im physischen Bereich wirklich da sein" und sich "nach vorne etwas zutrauen, gut verteidigen und einfach im Spiel drinnen sein", stellt Kühbauer klar.

