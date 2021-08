"Es wird ein extrem intensives Spiel, in dem es darauf ankommen wird, welche Mannschaft intensiver Fußball spielen kann - und das müssen wir sein", weiß LASK-Coach Dominik Thalhammer vor dem heutigen Playoff-Rückspiel gegen den FC St. Johnstone. Die Linzer benötigen in Schottland einen Auswärtssieg, um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League zu realisieren.

LASK geht Aufgabe "mit hohem Fokus, aber auch Gelassenheit" an

Der LASK gehe die schwere Aufgabe gegen den robusten Gegner aus Schottland "mit hohem Fokus, aber auch Gelassenheit" an, verriet der LASK-Coach gegenüber Ligaportal. "Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Wir sind nicht hektisch, wissen aber, dass wir ans Limit gehen müssen", so Thalhammer weiter.

Einstellen müssen sich die Linzer jedenfalls auf eine hitzige Atmosphäre, denn der etwas mehr als 10.000 Zuschauer fassende McDiarmid Park ist ausverkauft: "Es wird ein Hexenkessel werden", ist Thalhammer überzeugt. "Das ist aber auch Motivation, denn wir werden daran arbeiten, dass es immer ruhiger wird im Stadion", gab der LASK-Coach aus.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

St. Johnstone 3.30 | Unentschieden 3.10 | LASK 2.05

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.