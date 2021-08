Hattrick! Der FC Salzburg nimmt wie schon in den letzten beiden Saisonen auch in der Spielzeit 2021/22 an der Gruppenphase der UEFA Champions League teil. Die Bullen schalteten im Play-off den dänischen Meister Bröndby IF aus. Die Auslosung für die Gruppenphase findet am Donnerstag, 26. August, um 18 Uhr in Istanbul statt.

Red Bull Salzburg befindet sich bei der Auslosung im dritten Lostopf. Damit kann es der FC Salzburg in der Gruppenphase etwa nicht mit RB Leipzig, Ajax, Benfica oder auch Atalanta zu tun bekommen.

Im ersten Lostopf befinden sich mit Europa-League-Sieger Villarreal, Frankreichs Meister OSC Lille und Portugals Meister Sporting Lissabon auch einige weniger große Namen.

Topf zwei ist gespickt mit großen Namen und Weltklasse-Klubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Sevilla und Borussia Dortmund.

Topf 1: FC Chelsea, FC Villareal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern München, Inter Mailand, OSC Lille, Sporting Lissabon

Topf 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, FC Sevilla und Borussia Dortmund

Topf 3: FC Salzburg, FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Benfica Lissabon, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Shakhtar Donezk

Topf 4: FC Brügge, BSC Young Boys, AC Mailand, Malmö FF, VfL Wolfsburg, Sheriff Tiraspol, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images