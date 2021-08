Mit Hass-Plakaten vor dem Stadion sowie einer nächtlichen Ruhestörung (Feuerwerke) haben die Fans von Bröndby IF versucht, die Kicker des FC Salzburg aus dem Konzept zu bringen und negativ zu beeinflussen. Gebracht haben diese Aktionen genau nichts, es machte am Mittwoch nämlich viel mehr den Anschein, als wäre Österreichs Serienmeister umso motivierter ins CL-Playoff-Rückspiel gegen den dänischen Meister gegangen.

Letztlich feierten die Bullen nach zwei Blitztreffern von Sesko (4.) und Aaronson (10.) einen Auswärtssieg gegen Bröndby und fixierten damit den dritten Einzug in die Gruppenphase der Champions League in Folge.

Vor allem Karim Adeyemi freute sich nach den unfairen Aktionen der Bröndby-Fans über den Erfolg: „Ich bin drei Mal aufgewacht, dank denen. Um 1 Uhr, um 3 Uhr und um 5:30 Uhr. Aber so können sie uns nicht stoppen. Natürlich motiviert mich es, wenn sie uns ausbuhen. Dann ist es nochmals geiler und dann zeigst du denen, was du kannst. Jetzt gewinnen wir hier und jetzt können sie nichts mehr sagen", sagte der Deutsche im Sky-Interview.

Auch Torschütze Brenden Aaronson sah den von den gegnerischen Fans entgegengebrachten Hass als Motivationsspritze: „Ich genieße es, vor solchen Fans zu spielen. Sie geben dir Motivation", so der US-Amerikaner.

Vor dem Spiel äußerte sich auch Matthias Jaissle zu der Ruhestörung in der Nacht: „Die Nacht war in Ordnung. Damit haben wir schon gerechnet, dass die Supporter von Bröndby hier was abfackeln werden. Das war bekannt und ist jetzt nichts, was uns aus dem Konzept bringen wird. Ganz im Gegenteil - das schürt sogar ein bisschen die Mentalität, dass wir es ihnen jetzt erst recht zeigen wollen." Das haben die Salzburger im Endeffekt auch getan.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images