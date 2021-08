Der FC Salzburg kennt seine Gegner in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Die Bullen bekommen es in der Gruppe G mit dem französischen Meister LOSC Lille (Marktwert: 271 Millionen Euro), dem FC Sevilla (Marktwert: 444 Millionen Euro) und dem VfL Wolfsburg (Marktwert: 296 Millionen Euro) zu tun. Das ergab die heutige Auslosung in Istanbul.

Österreichs Serienmeister hatte am Mittwoch mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den dänischen Meister Bröndby IF den Einzug in die Königsklasse fixiert. Für die Bullen ist es die dritte Teilnahme in der Vereinsgeschichte

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, FC Brügge

Gruppe B: Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Porto, AC Milan

Gruppe C: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

Gruppe E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiev

Gruppe F: FC Villareal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

Gruppe G: LOSC Lille, FC Sevilla, FC Salzburg, VfL Wolfsburg

Gruppe H: FC Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö FF

Spieltermine der Gruppenphase

Spieltag 1: 14./15. September

Spieltag 2: 28./29. September

Spieltag 3: 19./20. Oktober

Spieltag 4: 2./3. November

Spieltag 5: 23./24. November

Spieltag 6: 7./8. Dezember

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images