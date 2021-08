Der SK Rapid Wien muss im Europa-League-Playoff-Rückspiel gegen Zorya Luhansk auf Einser-Goalie Richard Strebinger verzichten. Der 28-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Ried an der Schulter verletzt. An seiner Stelle wird heute Paul Gartler das Tor der Grün-Weißen hüten.

Als Ersatztorhüter stehen heute Bernhard Unger und Niklas Hedl im Kader des SK Rapid.

So stellt Didi Kühbauer auf: Gartler - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann, Ullmann - R. Ljubicic, Grahovac - Arase, Fountas, Grüll - Kara

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie